Non il miglior Doveri secondo il Corriere dello Sport, che comunque dà la sufficienza all'arbitro di Napoli-Inter. Il fischietto laiale "dimentica" i gialli. L'Inter chiede un rigore nel primo tempo: "Corre un rischio enorme McTominay quando arriva come un treno su Dumfries che aveva appena deviato di testa il pallone: l’intervento non è dei più sobri, composti, non tocca mai il pallone. La fortuna (per Doveri) è che sulla punizione fischiata successivamente (non per la gamba alta di Lobotka, sarebbe stato calcio di punizione indiretto, ma per l’entrata di Gilmour su Mkhitaryan) l’Inter vada in gol", si legge.

Ok, invece, non assegnare la massima punizione al Napoli per il colpo di braccio di Dumfries su tiro di Spinazzola: "Decisione che appare corretta, anche se il braccio è davvero staccato dal corpo. Ma Dumfries lo porta in avanti (potrebbe essere a protezione?) e, se non ce lo avesse avuto lì, il pallone gli sarebbe arrivato sul petto".

Non bene dal punto di vista disciplinare la gestione di Doveri: mancano le sanzioni per Rrahmani (durissimo su Thuram) e Bisseck (gomito su McTominay).