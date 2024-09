Intervista della Gazzetta dello Sport a Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, che affronta i temi della stagione appena iniziata.

La Juventus ha salutato Rabiot a zero e speso più di 120 milioni tra Koopmeiners, Douglas Luiz e Thuram per rivoluzionare il centrocampo: adesso l’Inter è più vicina?

"Ha investito molto, ma ne aveva la necessità in vista del ritorno in Champions. L’Inter resta la più forte, ma la Juventus grazie al mercato si è avvicinata. Rabiot? Un solo giocatore non cambia una squadra, nel bene e nel male".

L’acquisto che più la incuriosisce?

"Conceiçao, peccato per il recente infortunio. Mentre Thuram lo conosco da anni. Però il miglior acquisto è la fiducia data a Yildiz affidandogli il numero 10. Kenan non ha una storia identica a Del Piero, che a suo tempo sostituì un grande come Roby Baggio, però è giovane come lo era Ale e ha doti simili. Spero che Yildiz esploda in tutto il suo talento, che è tanto".

Fra una settimana Conte torna allo Stadium con il Napoli: che effetto le fa?

"Prima ci sono Empoli e Psv. Quella contro il Napoli sarà una partita tanto bella da vedere quanto dura. Per vincere, servirà la giusta mentalità. Conte ha trovato delle difficoltà, però ha già trasmesso alla squadra il carattere per superarle e contro il Parma si è visto. E Lukaku, in gol al debutto, ha confermato di essere di un’altra categoria".