L’Inter si giocherà lo Scudetto in Sardegna e La Gazzetta dello Sport ne approfitta per intervistare Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari. "Giocare a Cagliari in certi momenti è veramente difficile - le parole del tecnico -. Io so bene come quella piazza riesca a compattarsi intorno alla squadra e quanto i suoi tifosi possano essere importanti in momenti difficili come questo. Sarà una lotta apertissima".