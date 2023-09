Perché lo scambio Lukaku-Vlahovic tra Chelsea e Juventus, alla fine, non è si è concretizzato? A rispondere al quesito ci pensa Cristiano Giuntoli, Football Director del club bianconero intervistato da La Repubblica: "C'era l'offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato - ammette -. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto".