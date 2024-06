"Col Verona è tutto risolto, Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo sia il profilo giusto". L'annuncio, arrivato durante l'intervista a Il Messaggero, è del presidente della Lazio, Claudio Lotito: "Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Petkovic, Inzaghi e Pioli. E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?", le parole del numero uno del club biancoceleste in un altro passaggio in cui viene nominato anche l'attuale allenatore dell'Inter.