"Un arrivo in volata come nel 2002? Vedo tanto equilibrio anche adesso, ma non so se durerà fino all’ultimo turno come quella volta". Lo dice Marcello Lippi , intervistato dal Corriere dello Sport per parlare dell'avvincente lotta scudetto.



Chi è la sua favorita per il titolo?

"Non parlo di favoriti o non favoriti... Dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 partite è stata l’Inter. Ho notato che è rabbiosa, determinata, viva e concentrata. Contro il Verona sabato ha fatto una grande prestazione".



Per Inzaghi è stata decisiva la vittoria all’Allianz Stadium con la Juventus.

"Quei tre punti hanno ridato la carica ai nerazzurri e hanno frenato i bianconeri. Se la Juve avesse vinto, si sarebbe giocata lo scudetto fino alla fine e magari... Adesso invece la lotta è ristretta a quelle tre in testa e ritengo improbabile un recupero della Juventus".



Cosa si aspetta dagli ultimi sei turni?

"Un equilibrio che in Italia nelle ultime stagioni non c’è mai stato perché a questo punto la Juventus o l’Inter lo scorso anno avevano, più o meno, ipotecato il titolo. Adesso non ci sono più scontri diretti e avranno un valore incredibile gli incontri che l’Inter, il Milan e il Napoli giocheranno con le medio-piccole. Non c’è niente di scontato e l’impresa della Fiorentina al Maradona lo conferma: chi vuole vincere lo scudetto non potrà permettersi errori".