Acerbi 6,5 - Commovente per quanti palloni tocca e per quello che fa: difensore, centrocampista, attaccante. Gioca per due. Retegui il migliore perché un simbolo, lui è alla pari.

Acerbi 6 - Il primo che si smarrisce, lanciandosi in iniziative di competenza altrui. Si aprono voragini per quel desiderio di tentare di incidere e risolverla in qualche modo, fosse anche di forza. E invece è una prova di debolezza. Rientra in linea con la Nazionale nel secondo tempo, quello in cui c’è (pure) carattere.

Barella 4,5 - Rimane nella scia di un’intenzione, ch’è la sua e non sta nel copione. Ha scatti e progressioni che gli vengono suggeriti dal sistema nervoso, mentre per sfidare quella Inghilterra sarebbe indispensabile la lucidità.

Tuttosport

Acerbi 5 - Intorno al 20' inanella tre sanguinosi errori in appoggio e in uscita che innescano pericolose ripartenze avversarie.

Barella 5 - Sotto ritmo nell'esecuzione al momento decisivo, quando tarda la conclusione. Quando parte Bellingham va in affanno. Cristante (17' st) 6.5 Bravo a bloccare le ripartenze inglesi.