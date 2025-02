C'è anche il nome di Massimo Moratti nel lungo elenco di vittime truffate da un gruppo di 'esperti del settore'. Truffatori che, spiega La Repubblica hanno messo in piedi un raggiro per sottrarre migliaia di euro a personaggi di spicco fingendosi il ministro della Difesa Guido Crosetto e il suo staff con la scusa che "Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia". Tra i personaggi coinvolti nella vicenda spiccano anche i nomi di Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.

"Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero - spiega l'ex patron dell'Inter, raccontando la sua disavventura -. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti... Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l’inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia, certo". Poi, quando gli viene domandato se abbia versato un milione di euro, Moratti non si sbilancia troppo: "È corretto dire che ho fatto denuncia, aspettiamo e poi le saprò dire".