"Ero in Brasile, ero convinto che sarebbe andato all’Inter, così si diceva anche da noi. Invece: Juve. Da non crederci. Tifosi arrabbiatissimi, immagino". A commentare con queste parole il trasferimento di Gleison Bremer dal Torino alla Juventus è André Luciano da Silva , noto come Pinga . L'ex trequartista granata ne ha parlato a Tuttosport .

Furenti. La Juve ha messo più denaro sul tavolo. Sia per Bremer sia per Cairo.

"Boh. Non faccio paragoni, ma io non ce l’avrei fatta".

A dir di sì alla Juve?

"Esatto. Il Toro mi era troppo entrato dentro, quando giocavo. Però ognuno fa le sue scelte, non mi permetto di giudicare. Gleison non lo conosco di persona. Lo conosco bene come giocatore, spesso l’ho visto in tv, seguo le partite del vostro campionato. Ottimo difensore, senza il minimo dubbio. E poi ho saputo… ma già da 2 mesi ormai... che se n’è andato il capitano, Belotti. Mi spiace. Era una bandiera, l’idolo. So che è andato a scadenza. Che non ha voluto rinnovare il contratto. Che peccato. Anche in questo caso per me sarebbe stato impossibile creare un problema così al Toro. Piuttosto avrei rinnovato il contratto, almeno il Torino avrebbe incassato dei soldi con la mia cessione".