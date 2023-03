Lisa Klaveness, 41 anni, presidente federale norvegese, vuole sfidare tutti gli altri candidati alle prossime elezioni UEFA del 5 aprile. "Sì, lo so: avrei potuto candidarmi in quota rosa, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Non avrei avuto motivazioni. Voglio essere eletta sfidando i candidati uomini perché il calcio è di tutti, anche delle donne. Sarà difficile. E se non ce la farò, comincerò subito la battaglia per le prossime elezioni tra due anni…", dice alla Gazzetta dello Sport. La Klaveness aveva attaccato le istituzioni del calcio alla vigilia dei Mondiali in Qatar, parlando degli scandali, del trattamento dei lavoratori e delle mancanze della FIFA.

Quel discorso a Doha non è passato inosservato…

"Da presidente, la mia missione era aprire una dibattito alla Fifa. Il Congresso è uno spazio aperto e democratico. Dobbiamo preoccuparci che il calcio rispetti standard etici, compresi i lavori per organizzare un Mondiale. E serve una scossa culturale: alcuni leader a Doha erano preoccupati".

Se venisse eletta, che cosa vorrebbe cambiare la Uefa?

"Non voglio cambiare: voglio cooperare per migliorare la Uefa. Contribuire alla trasparenza negli investimenti e nelle decisioni. Dare un impulso al calcio di base da cui discende tutto. Garantire alle federazioni una totale indipendenza dagli Stati. Rendere federazioni e leghe più forti contro le minacce dall’esterno. Rendere effettiva l’uguaglianza tra uomo e donna: sono stata d.t. della mia nazionale maschile, questo scambio di sensibilità è utile. Infine, garantire la sostenibilità, ma in questo l’Uefa è già molto attenta".

No quindi alla Superlega…

"Assolutamente. Dobbiamo difendere il modello sportivo europeo con promozioni e retrocessioni che è alla base di tutto il nostro sistema. Deve esserci la possibilità, anche cominciando dall’ultima categoria, di vincere. La Superlega ucciderebbe questo sogno nel nome del denaro. “No” fermo alla Superlega, sì al dialogo per capire le esigenze e, in caso, accoglierle. Ma ai tornei ci si qualifica".