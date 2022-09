Sono stati quattro gli interisti impiegati ieri sera da Mancini nella vittoria per 2-0 in Ungheria. Protagonista assoluto Dimarco, che ha trovato anche il suo primo gol in azzurro. Bene anche Acerbi e Barella, meno Bastoni. Ecco i voti dei tre quotidiani sportivi.

Acerbi

Gazsport 6,5

Corsport 6,5

Tuttosport 6

Bastoni

Gazsport 6

Corsport 5,5

Tuttosport 5,5

Barella

Gazsport 6,5

Corsport 7

Tuttosport 6,5

Dimarco

Gazsport 7,5

Corsport 8

Tuttosport 7