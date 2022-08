Quello nerazzurro è un vivaio di rendita. Un settore giovanile da boutique raffinata, che negli ultimi cinque anni ha permesso alle casse dell'Inter di raccogliere un tesoretto di 160 milioni dal settore giovanile. Sei anni fa Cristiano Biraghi, partito dagli Esordienti per arrivare in Lega Pro, fu ceduto al Pescara per 5 milioni. Nella stessa sessione ecco 2,7 milioni dal Bologna per Crisetig e 1,2 dall'Hellas Verona per Bessa. Nel 2017 Gravillon, perno dell'Inter campione d'Italia Primavera, fu ceduto al Benevento per 4 milioni. L'elenco analitico di Tuttosport prosegue con Zinho Vanheusden, oggi all'AZ, che nel 2019 venne acquistato dallo Standard Liegi per 11,6 milioni. Non si possono scordare Rivas, Di Gregorio e Pinamonti, tra i giocatori di spicco che quest'oggi militano tra A e B.