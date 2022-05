Non c'è solo il capitolo rinnovi o quello degli acquisti. In casa Inter si lavora anche alle cessioni. Come riporta Tuttosport, Vidal è sempre più sulla via verso il Flamengo. "Ieri dal Brasile sono rimbalzate nuovi voci di un’imminente firma da parte di Vidal: manca solo la rescissione con l’Inter, questione di giorni". E di una buonuscita da circa 4 milioni che verrà versata al giocatore.