L'Inter ritroverà domenica Filip Stankovic, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, "dichiaratamente interista" (come ricorda oggi Tuttosport) ma ormai praticamente di proprietà dei veneti, che acquisteranno il cartellino a 2 milioni di euro (e il 50% all'Inter sulla futura rivendita).

Sul quotidiano si sottolineano le prestazioni del ragazzo, che nelle ultime tre gare ha di fatto regalato quattro punti ai suoi, decisivo contro Cagliari ed Empoli. In più un rigore parato a Lukaku contro il Napoli, anche se poi i campani hanno vinto lo stesso.

L'obiettivo di Stankovic, convocato in ottobre nella nazionale maggiore serba, è militare in un top club, con una preferenza proprio per l'Inter.