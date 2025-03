Udinese oggi a San Siro, poi la trasferta a Parma sabato 5 aprile e Cagliari fra le mura amiche sabato 12. Sono tre partite nelle quali, secondo Tuttosport, Simone Inzaghi e la sua Inter punteranno a fare logicamente bottino pieno. Anche per centrare un obiettivo non di secondaria importanza oltre a quello del mantenimento del primato in classifica: stipulare una sorta di 'polizza assicurativa' che copra pienamente i piani per lo Scudetto da un eventuale inciampo nelle settimane successive, che vedranno l'Inter alle prese con un calendario ingolfato da quattro match in più rispetto alle dirette inseguitrici: un eventuale pareggio o sconfitta potrebbe palesarsi nella seconda metà di aprile, quando la stanchezza, fisica e mentale, per i tanti impegni inizierà a farsi sentire. "È assai plausibile - e umano... - che il gruppo nerazzurro possa accusare un calo soprattutto dopo le due sfide in Europa, col ritorno con il Bayern che cadrà quattro giorni prima della trasferta in campionato a Bologna, mentre la gara con la Roma a San Siro si giocherà dopo il derby di ritorno. E le squadre di Italiano e Ranieri sono senza dubbio due fra quelle più in forma dell’ultimo periodo".

I pronostici sono tutti per i nerazzurri che però questa sera non avranno a disposizione Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni, ovvero tre titolarissimi, più Piotr Zielinski. "Il rischio di prendere sottogamba la partita, o comunque andare incontro a delle difficoltà, è dietro l’angolo. Però l’Inter ha dimostrato di aver cambiato marcia nelle ultime gare prima della sosta. Il fiatone mostrato in alcuni match sembra superato e il successo a Bergamo ha dato grande entusiasmo, oltre a garantire un più tre sul Napoli in classifica", si legge.