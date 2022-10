Romelu Lukaku rientrerà oggi ufficialmnete tra i convocati a due mesi di distanza dall'ultima volta. "Se andiamo a ritroso, e analizziamo i dati di Lukaku nell’ultima stagione interista prima del ritorno al Chelsea emerge l’importanza del calciatore. Dal 26 agosto al 26 ottobre, ecco in Europa una partita e due gol, nel 2-2 contro il Borussia Monchengladbach, e cinque gare con lo stesso numero di reti segnate in serie A, con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per la squadra che poi avrebbe conquistato il Tricolore. In pratica schierando Romelu si partiva dall’1-0 per l’Inter. Dati che vengono confermati, se ce ne fosse bisogno, pure da quelli della prima annata. In Champions zero gol in due partite, ma quattro punti ottenuti dai nerazzurri, grazie al pareggio con lo Slavia Praga e alla vittoria sul Borussia Dortmund (a Barcellona sconfitta per 2-1, ma Big Rom era indisponibile), mentre in Italia l’impatto di Lukaku era stato di tutto rispetto: sei marcature in nove incontri, con sette vittorie, una sconfitta e un pareggio, spiegano l’essenza da top della stella interista.