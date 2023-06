Per Inzaghi quella di oggi contro il Torino non sarà assolutamente un'amichevole mascherata. Anche secondo Tuttosport il tecnico dell'Inter apporterà alcune modifiche, ma senza schierare una formazione di sole riserve. Davanti ad Handanovic ci saranno Darmian, De Vrij e Bastoni, con Dumfries a destra e Gosens sulla sinistra.

In mezzo Brozovic, Calhanoglu e Gagliardini (Barella parte dalla panchina) e la LuLa in attacco. "Nella ripresa, anche ovviamente a seconda del risultato, possibile l’esordio in Serie A e con la maglia dell’Inter, per i centrocampisti Ebenezer Akinsanmiro e Alexandar Stankovic (figlio di Dejan) e per l’attaccante Dennis Curatolo", aggiunge TS.