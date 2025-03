Marcus Thuram ha approfittato di questa sosta per recuperare la forma e smaltire il fastidio alla caviglia sinistra. Domani - come conferma anche Tuttosport - farà coppia con Correa contro l'Udinese, mentre mercoledì in coppa contro il Milan sarà la volta di Arnautovic.

Intanto - sempre il quotidiano torinese - aggiorna sul discorso rinnovo: pupillo di Inzaghi e perno del progetto nerazzurro, il club di Viale della Liberazione proverà a togliere la clausola di rescissione da 85 milioni di euro premiando Tikus con un rinnovo importante.