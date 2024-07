Proseguono le trattative tra Inter e Venezia per chiudere l'affare Tessmann. Ci sono però alcune differenze di vedute, come spiega Tuttosport: i veneti vorrebbero pagare Oristanio, altro nome oggetto di discussioni tra le parti, proprio col cartellino del giocatore americano, mentre l'Inter vorrebbe slegare i due affari.

Inoltre lo stesso Tessmann ha per ora avanzato delle richieste piuttosto alte e oggi sembra più difficile trovare un accordo col centrocampista che col Venezia. In caso di buona riuscita della trattativa, in ogni caso, il giocatore sembra intenzionato a non tornare in prestito in laguna: vorrebbe misurarsi con altri obiettivi in Serie A o addirittura all'estero.

In compenso Oristanio, al contrario, gradisce molto la destinazione Venezia. Potrebbe finire ai veneti con una recompra in mano ai nerazzurri.