"Senza investire, ma sfruttando la forza del marchio Inter, Suning ha trovato un’altra stampella per tenersi il club. Grazie a Pimco, azienda statunitense di gestione globale degli investimenti, i cinesi liquideranno Oaktree (che era disposta a prolungare l’accordo in scadenza il 20 maggio per un altro anno) e si garantiranno altro tempo per trovare un acquirente, probabilmente saudita considerato che sin da inizio anno da quell’area erano emersi importanti interessamenti per il club". Questo il commento di Tuttosport, quasi scocciato, al rifinanziamento di Zhang che ha trovato il supporto di un nuovo partner per continuare a gestire il club neo campione d'Italia.

Un prestito, però, che appunto servirebbe solo a comprare tempo in attesa di un interlocutore serio che accontenti le richieste di Suning per cedere l'Inter. Secondo Tuttosport, Zhang ha sfruttato al meglio il volano dato dal mix dei risultati ottenuti dalla squadra (in primis la finale di Champions conquistata un anno fa) unito alla partenza della nuova Champions, ancora più ricca per le partecipanti, nonché del Mondiale per club voluto dalla Fifa a cui i nerazzurri si sono già qualificati. E in cassa ci sono ancora 80 milioni circa di residuo dal prestito di Oaktree. Ad ogni modo, il mercato sarà comunque a saldo zero: l'Inter spenderà solo quanto incasserà dalle cessioni.