E poi? "Questa progressiva retromarcia è stata causata dalla ristrutturazione del gruppo Suning che ha dovuto aprire il suo azionariato a soggetti diversi dalla famiglia Zhang, costretta a lasciare il ruolo di controllore di maggioranza, conservando comunque un pacchetto significativo - spiega il quotidiano -. L’effetto della pandemia in Cina, dove prosegue l’intransigente politica di contenimento “zero Covid” imposta in modo autoritario dal governo di Pechino, è particolarmente pesante per una catena di vendita al dettaglio di prodotti elettronici come Suning. E non bastano a compensare gli acquisti online. Lo dimostra anche l’arretramento di Jack Ma, socio di Suning in molte attività: il creatore di Alibaba, abbonato al 1° posto, ora è 9° con ben 33 miliardi evaporati in due anni. D’altronde è la ricchezza complessiva del colosso asiatico a diminuire. Davanti a queste cifre, è inevitabile che prosegua la ricerca di nuovi investitori nell’Inter, avviata da quasi due anni e ora calibrata sul mercato americano".