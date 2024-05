Yukinari Sugawara è solo l'ultimo nome di una fucina di talenti, quella dell'Az Alkmaar, che negli ultimi anni è diventata (riporta oggi Tuttosport) bottega pregiata, ma non così cara. Per questo i club italiani hanno attinto frequentemente. Vedi l'Atalanta con Teun Koopmeiners, preso nel 2021 a 14 milioni più dieci di bonus. Oggi vale molto di più.

Ma non solo. A fine mercato 2022 il Genoa prese Albert Gudmundsson a un milione e 200mila euro, era in scadenza nel giugno successivo. Oggi vale 40 milioni di euro. Lo stesso Reijnders è stato preso dal Milan a 19 milioni più 4 di bonus l'estate scorsa. E ancora Sam Beukema, al Bologna per 9 milioni di euro. Il Bologna ha preso anche Karlsson a 11 milioni e finora non ha sfondato, lo stesso vale per Jens Odgaard che è arrivato in prestito e può essere riscattato a 5 milioni. Infine Pantelis Hatzidiakos, calciatore classe ‘97 difensore del Cagliari costato due milioni e autore di una stagione non malvagia in Sardegna, al primo anno in A.