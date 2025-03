Petar Sucic è tornato fisicamente sul pezzo. Come sottolinea Tuttosport, il centrocampista promesso sposo dell'Inter ha giocato 120' nella sfida tra Francia e Croazia in Nations League. Si è così lasciato alle spalle l'infortunio del 15 novembre scorso patito sempre nella stessa competizione contro la Scozia, una frattura al metatarso che lo ha tenuto fuori fino al 22 febbraio.

Sucic arriverà in estate, prenderà la scia dei tanti croati già visti in nerazzurro: Simic, Livaja, Kovacic, Brozovic, Perisic, Vrsaljko, con fortune alterne. Alla Dinamo Zagabria gioca tuttora in un centrocampo a due, all'Inter probabilmente ne troverà uno a tre in mezzo e potrebbe sostituire numericamente Frattesi. In nazionale gioca trequartista. Dal Mondiale per club si capirà come verrà utilizzato da Inzaghi.