Se non fosse che si tratta di due parametri zero si potrebbe quasi pensare a uno scambio alla pari. Paulo Dybala all'Inter, Ivan Perisic alla Juve. Nulla di concreto al momento, ma non è detto che i due non prendano effettivamente quelle strade, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. "L’opzione Inter è al momento quella più calda per Dybala - si legge -. Certo, il commento via Twitter di un tifoso pronto a giurare di aver sentito il giocatore dire «Mai all’Inter!», durante il giro di campo allo Stadium, un certo clamore l’ha creato e ha dato linfa alle speranze della piazza bianconera. Ma ciò non toglie che, alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane, l’opzione nerazzurra continui a risultare più praticabile rispetto all’ipotesi Tottenham e all’opzione Atletico Madrid. Attenzione poi alla Roma: Mourinho è pronto a spendersi in prima persona".