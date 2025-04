Quella di Monaco di Baviera è stata un'impresa col timbro azzurro. Come sottolinea oggi Tuttosport, a brillare sono stati tra gli altri anche gli uomini su cui punta Luciano Spalletti in nazionale. A partire da Alessandro Bastoni, che ha preso il titolo di MVP, passando per Barella che è stato un trascinatore dal primo all'ultimo minuto e per Frattesi che ha segnato il 2-1. E infine anche Darmian che si è confermato imprescindibile, nonché Acerbi, mettendo la museruola a Kane. Giusto Dimarco non c'era per infortunio.

La squadra ha ormai quel DNA italiano che Marotta sottolinea di continuo, un senso di appartenenza che senatori come Barella e Baastoni hanno trasmesso ai nuovi e attraverso il quale si cercherà di proseguire nel sogno di vincere ancora altri trofei.