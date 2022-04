Simbolo del reparto è oggi Milan Skriniar, che complice l'assenza di De Vrij tornerà ad esprimersi come perno centrale. Lo slovacco ha iniziato con Spalletti il percorso che dal 2017 in poi ha portato la squadra ad essere molto meno penetrabile in difesa. Un anno dopo si è aggiunto De Vrij, quindi è arrivato per un anno Godin ma soprattutto si è aggiunto Bastoni. Il risultato è che nei cinque campionati dal '17-'18 ad oggi l'Inter è la miglior difesa d'Italia per reti totali (158 in 184 gare contro le 163 in 185 della Juventus) e ovviamente per media a incontro (0,86 contro 0,88 dei bianconeri). Nei top 5 campionati d'Europa hanno fatto meglio solo in tre, il Manchester City con 0,75, l'Atletico Madrid con 0,77 e il Psg con 0,84, ma mentre le prime due hanno giocato entrambe 183 partite, i parigini sono a 172 per le undici gare perse per Covid nel primo anno di pandemia.