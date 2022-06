Milan Skriniar al PSG è l'affare attorno al quale ruota il forte attivo richiesto da Suning per il bilancio dell' Inter . Come scrive Tuttosport , il club della capitale francese è convinto di chiudere la questione a 70 milioni di euro, che siano 65 più i bonus o esclusivamente come cifra fissa lo scopriremo nelle prossime settimane.

Nel frattempo l'Inter lavora da tempo sui sostituti. Sia per Bremer che per Milenkovic, però, manca l'accordo sul prezzo del cartellino. Nei prossimi giorni ci sarà un contatto con il Torino per il brasiliano. Lo stesso avverrà con la Fiorentina per il serbo, ma ad oggi i dirigenti nerazzurri ritengono ancora troppo alta la richiesta da 15 milioni di euro.