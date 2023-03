L'Inter tiene sotto controllo la situazione degli infortunati e in particolare quella di Milan Skriniar. Il ct slovacco ha lanciato un allarme riguardo alle condizioni del giocatore. "Un quadro pessimistico in base a quanto risulta all’Inter - si legge su Tuttosport - il nervo è evidentemente irritato (da qui il dolore), ma non ci sarebbe alcun tipo di lesione tanto che, nel caso in cui dovesse passare il fastidio, Skriniar potrebbe addirittura recuperare per la Fiorentina. Si ragiona però a vista".