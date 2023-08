L'Inter si è ritrovata spiazzata dal comportamento di Romelu Lukaku, ma ora (come scrive Tuttosport) è tempo di sprintare sul fronte dell'attaccante da prendere. Ieri la prima offerta per Gianluca Scamacca: fino a qualche tempo fa era la terza-quarta scelta nella lista alle spalle di Morata, David, Balogun, Beto e persino Sanchez.

Le valutazioni hanno però portato a lui. "E' l’elemento che accontenta tutti - si legge sul quotidiano -: Inzaghi perché avrebbe l’ariete fisico che gli manca e un giocatore che conosce la Serie A; il club perché l’investimento andrebbe su un ragazzo di 24 anni, dunque con prospettive ancora interessanti, e con un ingaggio certamente più sostenibile di Morata". La punta prende infatti 3 milioni netti al West Ham, che ad oggi non è convinta della proposta da 20-22 milioni di euro dei nerazzurri. "Non è da escludere - si legge ancora - che per alzare la posta, venga cambiata la formula, con un prestito oneroso a 4-5 milioni e un obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions ’24-25 a 18-20 milioni".