Zero. È questo il totale dei gol messi finora a segno da Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, ora ai box per infortunio. Tra le big, fino a questo momento, soltanto l’Inter non ha ancora trovato gol dagli attaccanti di complemento. "Un problema che l’ultima giornata di campionato ha evidenziato in modo netto - sottolinea oggi Tuttosport -. La Juve, dopo il gol rompighiaccio di Gatti, ha messo in sicurezza il derby grazie alla rete di Milik; la Roma ha reso pingue la vittoria a Cagliari anche grazie al gol di Belotti; la Lazio ha battuto l’Atalanta con un gol e un assist di Castellanos. Al menù vanno aggiunti i gol segnati dal Napoli a firma Raspadori e Simeone contro Genoa e Udinese e quelli di Okafor a Cagliari e con la Lazio, acuti che hanno contribuito a firmare il controsorpasso del Milan alla fine di un ciclo di partite che era iniziato con il 5-1 interista nel derby".

Inzaghi, che aspetta il ritorno dell'austriaco ad inizio novembre, ha portato in prima squadra il primavera Sarr e ha in Mkhitaryan e Klaassen le alternative per un attacco che quest'anno non può contare su Edin Dzeko e Joaquin Correa. A proposito dell'argentino, TS ricorda anche che "a San Siro nessuno vorrebbe rivedere mai più nemmeno dipinta sui muri la sua immagine, però il Tucu due gol li aveva segnati nelle prime 4 partite dello scorso campionato, con Spezia (3-0) e Cremonese (3-1)".