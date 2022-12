Oggi pomeriggio in Consiglio Comunale a Palazzo Marino, a Milano, arriverà l'ordine del giorno proposto da una parte della maggioranza per discutere di alcune modifiche al progetto per il nuovo San Siro. "La volontà è allontanarlo il più possibile dalle abitazioni, individuando l’area di mezzo ideale con San Siro che sarà ancora in piedi durante i lavori - scrive Tuttosport - L’ordine del giorno è presentato dalle forze politiche che sostengono il sindaco Sala , quindi la discussione condizionerà la risoluzione della giunta sull’esito del dibattito pubblico, attesa entro la metà di gennaio".