Dopo aver sfiorato il passaggio all'Inter, Lazar Samardzic dovrebbe tornare in campo oggi dal 1' con l'Udinese. Ne scrive oggi Tuttosport riguardo alla partita dei bianconeri in programma contro la Salernitana alle 18.30, prima della trasferta dei nerazzurri a Cagliari. Il centrocampista è stato a un passo dal trasferimento a Milano, ha svolto anche le visite mediche, ma una richiesta di ridiscutere i termini dell'accordo economico da parte del padre ha fatto saltare l'affare.