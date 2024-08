Senza Lautaro, con Thuram appena tornato e con Arnautovic che giocherà la prima partita della stagione, oggi contro il Pisa ci sarà un'opportunità da titolare per Salcedo in coppia con Correa. Ne scrive Tuttosport, che sottolinea come oggi ci saranno di nuovo gli azzurri reduci dall'Europeo ma saranno pronti ad entrare solo ad inizio ripresa. Più avanti nella gara giocheranno anche Calhanoglu, Arnautovic e Sommer.

Conferma per il giovane Kamate a destra, mentre Satriano dovrebbe restare nuovamente fuori dai convocati.