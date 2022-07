Altro che incontro con il Paris Saint-Germain: all'orizzonte, per Milan Skriniar, c'è un summit per il rinnovo di contratto. Il club nerazzurro, scrive Tuttosport, "nei prossimi giorni incontrerà il procuratore del centrale per iniziare a parlare in profondità del rinnovo di contratto. Ciò nonostante, oltre al Psg, va fatta attenzione a quanto sta accadendo pure al Chelsea: come insegna la parabola di Lukaku un anno fa, meglio andarci cauti con l’ottimismo. Anche se va detto in questo caso che la volontà di Skriniar è sempre stata quella di restare all’Inter e che è intenzione del club di accontentarlo a meno che non arrivi un’offerta da 70 milioni".