Saint-Etienne e Reims non sono gli unici club interessati a Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter in prestito alla Cremonese che si sta guardando intorno in vista della seconda parte di stagione dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie da Marco Carnesecchi. Stando a Tuttosport, anche la Reggina, che sta alternando Ravaglia e Colombi tra i pali, ha messo gli occhi sull'estremo difensore romeno.