Con il rinnovo di Denzel Dumfries, rinnovo ormai alle porte (LEGGI QUI), Simone Inzaghi disporrà di almeno due giocatori per ruolo, eccezion fatta per la punta, sottolinea Tuttosport che a proposito di reparto offensivo raffredda gli entusiasmi a proposito la quinta punta, tanto desiderata dal tecnico piacentino.

"L'unico giocatore papabile per ingaggio e per la lista Uefa, è Federico Bonazzoli" si legge sul quotidiano sportivo torinese che a proposito dei potenziali candidati per l'attacco nerazzurro parla di due ex Inter: Bonazzoli, appunto, giocatore però a un passo dalla Cremonese e Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo che rispetto ai canoni dei nerazzurri, percepisce un ingaggio importante (2.4 milioni) per la posizione che andrebbe a occupare. Dal canto loro, Ausilio e Baccin continuano a lavorare anche sul fronte uscite e dopo il no pronunciato da Martin Satriano al Brest, l’uruguaiano (che sogna la Liga) è alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione. Sorte condivisa da Joaquín Correa che non dovrebbe restare sotto l'ombra della Madonnina ma rappresenta una situazione spinosa per il club: il suo peso a bilancio è di 8 milioni e "un’eventuale rescissione di contratto sarebbe un danno economico evidente anche alla luce della buonuscita atta a compensare i 3.5 milioni che prenderebbe l’argentino nell’ultima stagione a Milano".

Discorso a sé è anche quello che riguarda Marko Arnautovic. Qualora l'austriaco dovesse aprire a una cessione, trovargli una destinazione tra Turchia e Arabia non sarebbe problematico, e in quel caso l’Inter avrebbe mani libere per trovare un giocatore più funzionale a Inzaghi, ma l'apertura alla cessione non è arrivata e difficilmente arriverà.