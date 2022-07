Milan Skriniar potrebbe restare a Milano. Con Bremer vicino a sfumare, si aspetta il rilancio del Paris Saint-Germain per lo slovacco, ma non è certo che l'Inter accetti. Anche a 70 milioni, secondo Tuttosport. La nuova proposta dei francesi potrebbe avvenire già oggi. "Più l'Inter vede sfilarsi Bremer, più aumentano le possibilità che i dirigenti nerazzurri ragionino sulla possibilità di trattenere Skriniar e rinnovargli poi il contratto in scadenza nel 2023 (c’è già un accordo per un ingaggio da 5 milioni a salire). Difficile, chiariamo, ma il pensiero c'è anche se il presidente Zhang - ieri sera ad Appiano a cena con la squadra - si aspetta di incassare a breve".