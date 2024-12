"Dopo aver banchettato prima a Napoli e poi ad Amsterdam", Marco Baroni è pronto a tentare un altro colpaccio proprio contro l'ex più sentito a Roma, sponda biancoceleste, Simone Inzaghi. "Certe vibrazioni a Roma, sponda Lazio, non si vivevano da quando in panchina c’era proprio il tecnico piacentino" si legge su Tuttosport che poi sottolinea: "Dopo quindici gare di campionato e sei di Europa League, il tifoso della Lazio sia tornato a sognare grazie a Baroni, bravo a disegnare e realizzare uno "straordinario" progetto in pochissimi mesi, per una squadra che sembra non aver "limiti contro qualsiasi avversario".

E a proposito di avversari, dopo il Napoli, arriva l'Inter, squadra a cui "Baroni ha dato spesso filo da torcere nelle ultime annate" e anche quest'anno non si prelude una partita banale e "ora che Baroni può giocare (quasi) ad armi pari, lo spettacolo potrebbe essere assicurato. Sta studiando una mossa per ingabbiare i fantasisti nerazzurri", con l'aiuto del ritorno dell'ex nerazzurro Matias Vecino e il possibile ritorno al 4-3-3. Davanti tridente offensivo composto da Zaccagni, Noslin e Isaksen. Centrocampo affidato ai certi Rovella e Guendouzi con una terza maglia da affidare a uno tra Vecino e Dele-Bashiru.