E' arrivata ieri pomeriggio la firma sul contratto di Pio Esposito fino al 2030. Un nuovo accordo, dopo la quadra trovato ad inizio mese con l'agente Mario Giuffredi, che consente all'Inter di blindare il proprio gioiello.

Diverse società avevano fatto seguire il ragazzo, anche dall'estero (Manchester United e Borussia Dortmund), ma l'Inter ha voluto allontanare le sirene provenienti dall'esterno. E c'è un'altra novità: la Figc ha chiesto il giocatore per l'Europeo U21 in Slovacchia dall'11 al 28 giugno e il presidente Marotta sembra intenzionato a dare il nulla osta. Niente Mondialer per club, a questo punto: Pio Esposito tornerà coi nerazzurri durante il ritiro estivo, quando Inzaghi deciderà il da farsi dopo averlo testato. Sul tavolo ci sono già 3-4 richieste per giocare in A in prestito nella prossima stagione.