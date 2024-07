L'Inter ha messo nel mirino il difensore polacco dell'Arsenal Jakub Kiwior. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport la dirigenza nerazzurra ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per trovare il giocatore da inserire in difesa. Il quotidiano torinese evidenzia che "la proprietà (ieri i vertici "italiani" del fondo, insieme a Marotta, sono andati a Roma a incontrare Abodi e Gravina), infatti, non ha avallato finora l’investimento per giocatori sulla trentina d’età", ma un investimento su una pedina ancora giovane si potrebbe fare. Difficile avvicinare giovani di talento valutati 20 milioni, come il brasiliano Renan dello Zenit, in prestito all’International, o Zézé del Nantes, evidenzia Tuttosport.