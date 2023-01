"Una partita inesistente, una finale che l’Inter ha fatto sua con facilità a tratti imbarazzante". Il commento di Tuttosport alla finale di Supercoppa Italiana inizia con un eloquente giudizio. "Inter padrona del campo fin dall’inizio, in un primo tempo in cui non ha sbagliato atteggiamento, movimenti, tattica: altro che la squadra vista con Parma e Verona, questa aveva fame.