Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni restano sul taccuino dell'Inter. Secondo Tuttosport, però, arrivare al difensore gialloblù sarà un'impresa più difficile, rispetto all'attaccante. Il Parma, infatti, vorrebbe trattenere il giocatore per un'altra stagione e la concorrenza è folta (piace tanto anche a Milan e Juventus). L'Inter però ci proverà, tenendo alta l'attenzione anche su Mosquera e De Winter.

Per quel che riguarda Bonny l'Inter ha voluto mettersi in una posizione di vantaggio, soprattutto rispetto al Napoli. Dopo il Mondiale per club dovrebbe esserci l'affondo finale. In attacco le punte dovrebbero essere cinque, inserendo un giovane, che difficilmente sarà Francesco Pio Esposito o Valentin Carboni.

Tra i giocatori della formazione emiliana ci sono però anche altri due elementi che potrebbero interessare. Uno è Adrian Bernabé, l'altro è Mandela Keita. Qualora dovesse partire Asllani, soprattutto il secondo potrebbe interessare il club nerazzurro. Dall'altra parte a Cherubini piace molto Francesco Pio Esposito, come a diversi club di Serie A. In ogni caso nelle trattative col Parma potrebbero finire alcuni dei giovani del vivaio.