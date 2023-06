Il mercato in entrata dell'Inter potrà essere finanziato solo da ulteriori uscite. Per comprare, quindi, i nerazzurri hanno bisogno di cedere. Brozovic, di cui si parla da giorni per la trattativa con l'Al-Nassr, ma "a malincuore" (scrive Tuttosport) anche Onana. Sul camerunese c'è da tempo il Manchester United che però, come riporta il quotidiano, "non sta accelerando - De Gea è una spina da risolvere - e dovrà comunque offrire almeno 50 milioni".