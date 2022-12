Reggina-Inter è stata anche la partita del ritorno in campo di André Onana, oltre che di Romelu Lukaku. E come sottolinea Tuttosport, l'estremo difensore camerunese è tornato in campo con la stessa voglia e personalità che si erano viste fino alla sfida di Bergamo contro l'Atalanta. "Ha sorpreso tutti per il modo in cui è riuscito ad assorbire tutte le scorie date da quanto accaduto in Qatar", scrive il quotidiano in merito al suo rientro ad Appiano Gentile.