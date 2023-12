L'Inter ha l'occasione di spingere la Juventus momentaneamente a -7 in attesa della sfida contro la Roma. Non giocava prima dei bianconeri, come ricorda Tuttosport, dal weekend del 4-5 novembre quando i nerazzurri vinsero a Bergamo e gli avversari a Firenze.

In uno stadio tutto esaurito Inzaghi dovrà sfatare un tabù, visto che finora a Marassi ha pareggiato tre volte contro la Sampdoria e una contro il Genoa. Una squadra che finora ha fermato tutte le big tranne il Milan, che vinse con un discusso gol di Pulisic. La formazione sarà la stessa della scorsa giornata, ma ci sarà Dumfries in panchina.

Due possibili record da eguagliare in palio: quaranta successi nell'anno solare, come accaduto solo nel 2005 e quindici vittorie nelle prime diciotto di campionato come solo nel 2006/07.