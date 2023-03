Il proprietario del Milan , Gerry Cardinale , torna a Milano ma non ci sarà alcun incontro con Steven Zhang . "Non ci saranno faccia a faccia tra Milan e Inter, con Cardinale che ha tutta l’intenzione di portare avanti il progetto di uno stadio del Milan in solitaria - si legge su Tuttosport -.

Le proteste degli abitanti de “La Maura” sono state registrate dal gruppo di lavoro rossonero, ma allo stesso tempo i lavori sul masterplan per quella zona sono in fase avanzata e verrà presentato non appena tutto sarà ultimato, sia a livello progettuale sia a livello burocratico. Ma se “La Maura” dovesse presentare problemi, occhio al ritorno in auge di Sesto San Giovanni".