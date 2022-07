Niente uscite, niente entrate. Questo, principalmente, è il problema con cui si sono dovuti confrontare Beppe Marotta e Piero Ausilio. "Marotta e il ds Ausilio, senza l’ok del presidente Steven Zhang , non hanno potuto dare prima un’accelerata agli ultimi colpi in entrata", scrive Tuttosport. Per Dybala serviva l'addio di Sanchez e Pinamonti, ma il cileno non ha accettato la buonuscita e non ha trovato destinazione, mentre Pinamonti è ancora tra Atalanta, Monza e Sassuolo. "Con Dzeko e Correa il reparto era al completo, ma è chiaro che se Sanchez avesse svuotato il suo armadietto a inizio mese come Vidal , probabilmente Marotta avrebbe riaperto la porta, vedendo poi di gestire la situazione", afferma il quotidiano.