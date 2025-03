La strada per arrivare a Nico Paz e Arda Guler è in salita. Secondo Tuttosport, infatti, sarà molto difficile strappare l'argentino al Como. Per lui si è mosso Fabregas, che a Madrid ha parlato con Ancelotti in vista della prossima stagione, in modo da trattenerlo in riva al lago. A quanto pare, ha trovato terreno fertile presso il tecnico e anche la dirigenza del Real Madrid.

Potrebbe essere più semplice arrivare ad Arda Guler, più giovane di un anno rispetto a Nico Paz. Un piano B, nell'idea della dirigenza nerazzurra. Al Real Madrid sta giocando poco, anche se dopo la scorsa stagione con tanti infortuni è riuscito ad essere sempre disponibile. Le ultime dichiarazioni del ragazzo fanno però capire che il giocatore vuole restare ancora a Madrid e provarci. Ed è anche per questo che si ragiona su ipotesi come Raspadori.