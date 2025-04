Tra José Mourinho e Simone Inzaghi il parallelo è complicato. Come spiega oggi Tuttosport, i punti in comune tra i due sono ristretti alla rincorsa al triplete, che al portoghese è già riuscita e che l'italiano insegue, e all'empatia coi giocatori.

Per il resto i due non potrebbero essere più diversi. L'attuale tecnico ha una forza tranquilla, come la definisce il quotidiano. Se si fa espellere, come accaduto a Inter-Udinese, chiede scusa al direttore di gara, mentre Mourinho rincara la dose e viene dall'ennesimo episodio non proprio edificante (ha tirato il naso all'ex interista Okan Buruk dopo la sfida tra Galatasaray e Fenerbahce). Da qualche mese, però, Inzaghi è diventato anche più incisivo davanti ai microfoni. Il che non toglie la diversità con il collega portoghese.