L'Atletico Madrid tira un sospiro di sollievo per Alvaro Morata. L'infortunio dell'attaccante spagnolo è meno grave del previsto. Resterà fuori per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter ma lo stop non andrà oltre una ventina di giorni per una contusione ossea e distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro.

Salvo complicazioni non solo sarà presente per la sfida di ritorno con l'Inter, ma tornerà già prima, il 29 febbraio contro l'Athletic Bilbao nel ritorno della semifinale di Copa del Rey in trasferta nei Paesi Baschi.